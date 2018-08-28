 АВТОСТАТ | Volkswagen на Московском автосалоне покажет новую версию кроссовера Tiguan

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Volkswagen на Московском автосалоне покажет новую версию кроссовера Tiguan

Volkswagen Tiguan OFFROAD

Компания Volkswagen объявила, что в рамках Московского международного автосалона (ММАС-2018) представит кроссовер Tiguan в новом исполнении OFFROAD. Цены на новую версию будут объявлены позже, а для заказа модель будет доступна с 1 октября 2018 года, сообщает пресс-служба немецкого автопроизводителя.

Новый Tiguan OFFROAD будет доступен с бензиновым или дизельным двигателем мощностью 180 и 150 л.с. соответственно. В первом случае мотор агрегатируется с 6-ступенчатой механической или автоматической КП, а вот дизельный двигатель работает в паре только с 7-ступенчатым «автоматом». При этом все версии кроссовера имеют полный привод 4Motion.

Экстерьер Volkswagen Tiguan OFFROAD оснащается внедорожными бамперами, в частности, передним бампером с увеличенным углом въезда – 26 градусов, спойлером R-Line, 17-дюймовыми легкосплавными дисками Tulsa, задними светодиодными фонарями с 3D-дизайном, а также адаптивными светодиодными фарами в качестве опции.

Для модели доступно несколько цветов кузова – белый металлик White Silver, белый Pure White, черный перламутр Deep Black и серебристый металлик Tungsten Silver. Крыша Tiguan OFFROAD может быть окрашена в черный цвет.

Кроме этого, функциональное оборудование автомобиля включает в себя цифровую приборную панель Active Info Display, интерфейс AppConnect (Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink), аудиосистему Composition Media с 8-дюймовым цветным дисплеем, камеру заднего вида, передние и задние парктроники, а также электропривод двери багажного отделения и складывания зеркал.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев 2018 года российские дилеры Volkswagen реализовали 17 821 кроссовер Tiguan, что на 26% выше результата годичной давности.

 

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили ммас-2018 новинки кроссоверы volkswagen volkswagen tiguan

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