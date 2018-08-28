 АВТОСТАТ | В России попали под отзыв автомобили Volkswagen и Audi

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В России попали под отзыв автомобили Volkswagen и Audi

Volkswagen Passat

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об очередном отзыве автомобилей. Отзыву подлежат 19 автомобилей Volkswagen Passat, реализованных в 2018 году, и 5 машин марки Audi (модели A3, Q3, TT), реализованных в 2015 – 2018 гг., сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отмечается, что причиной отзыва автомобилей Volkswagen Passat является дефект пружинной защелки направляющей подголовника, которая была выполнена неправильно. Это приводит к тому, что подголовник в случае аварии оказывается недостаточно надежно зафиксирован в направляющей и может отделиться от спинки сиденья, что в итоге может повысить риск получения травм. На подлежащих отзыву транспортных средствах будет произведена замена левой (по направлению движения) направляющей подголовника на обоих передних сиденьях.

Причиной отзыва автомобилей Audi является подушка безопасности переднего пассажира. При срабатывании во время ДТП она может не до конца заполниться газом из-за дефекта сварного шва на газогенераторе, что может привести к снижению защитного воздействия подушки безопасности. Кроме этого, на автомобилях Audi A3 и ТТ может быть установлена неисправная подушка безопасности переднего пассажира. Сообщается, что на транспортных средствах Audi A3, TT и Q3 будет произведена замена модуля подушки безопасности со стороны переднего пассажира.

Дилеры Volkswagen и Audi проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут осуществляться для автовладельцев бесплатно.

, источник: www.autostat.ru

Теги: отзыв легковые автомобили audi audi a3 audi q3 audi tt volkswagen volkswagen passat

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