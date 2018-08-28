Беспилотный автомобиль будет курсировать на улицах российского Иннополиса

Только вчера СМИ сообщили, что в столице Японии Токио с 27 августа в порядке эксперимента заработало беспилотное такси, курсируя между двумя районами города, а сегодня стало известно о новом российском проекте, который связан с развитием в стране беспилотного транспорта. Сегодня в блоге Яндекса появилась информация о том, что компания и правительство Татарстана подписали соглашение о создании в городе Иннополис (35 км от Казани) тестовой зоны для передвижения беспилотного автомобиля. Таким образом, Иннополис – один из центров российской IT-индустрии - стал первым в Европе городом, где можно воспользоваться беспилотником для повседневных поездок.

На первых порах эти поездки подразумевают транспортное сообщение между пятью точками в городе: университетом, стадионом, медицинским центром, жилым кварталом «Зион» и административно-деловым центром, в котором находятся офисы многих компаний, включая Яндекс.

Предполагается, что автомобиль будет работать ежедневно, воспользоваться им смогут все взрослые жители города, которые дали согласие на участие в тестировании. Беспилотный автомобиль строго соблюдает все правила дорожного движения. Он пропускает пешеходов, распознает и объезжает препятствия и умеет применять экстренное торможение. На всякий случай в салоне постоянно находится инженер-испытатель, который контролирует работу автомобиля. В салоне могут разместиться до трех пассажиров.

Напомним, что в конце июня этот беспилотный автомобиль уже совершил и свою первую большую поездку — доехал из Москвы до Казани, преодолев 780 километров за 11 часов. Большая часть пути пролегала по федеральной дороге М7 «Волга». На протяжении пути менялось качество асфальта и разметки, трасса то сужалась, то расширялась, менялась погода (порой выглядывало солнце, но несколько раз автомобиль попал под дождь), передвигаться приходилось и в светлое время суток, и в сумерках. Тем не менее, автомобиль, который на 99% прошел маршрут в автоматическом режиме, соблюдал действующие на трассе скоростные ограничения.

Кстати, москвичи и гости столицы тоже смогут протестировать беспилотник Яндекса. C 31 августа по 2 сентября он будет катать посетителей Московского автосалона с 10 утра до 17 часов вечера. Место встречи с технологиями будущего – у павильона N2.