Новая LADA Granta поступит в продажу 1 сентября

Как уже сообщал «АВТОСТАТ», 29 августа в столице России начнет свою работу Московский международный автосалон, на котором АВТОВАЗ представит сразу несколько новинок. Среди них будет и новая LADA Granta. А вот за день до официальной презентации компания объявила о ценах и дате старта продаж.

Отмечается, что начальная цена новинки составит 419 900 рублей – за версию в кузове «седан», пишет «Российская газета». Новые модели в кузовах «лифтбек» и «хэтчбек» будут стоить от 436 900 рублей, а универсал обойдется минимум в 446 900 рублей. В продажу эти автомобили поступят уже 1 сентября.

Также в модельном ряду новой LADA Granta появится и кросс-версия – по аналогии с Kalina Cross. Но ее дебют на рынке планируется только в начале 2019 года, так же как и спортивной версии новой «Гранты». Что же касается семейства «Калины», то, по словам исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Яна Птачека, с выпуском обновленной Granta компания прекратила производство LADA Kalina, отмечает RNS.

Напомним, что по итогам 7 месяцев 2018 года в России было реализовано 53 271 автомобиль семейства LADA Granta. По этому показателю модель находится на третьем месте среди самых продаваемых автомобилей в стране. Результаты продаж LADA Kalina выглядят скромнее – всего 10 960 экземпляров за тот же период.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», нынешние суммарные результаты продаж автомобилей «Гранта» и «Калина» позволят новому семейству в будущем году претендовать на звание лидера российского рынка. Стоит отметить, что обе модели ранее уже обладали этим титулом: LADA Kalina – в 2011 году, а LADA Granta – с 2013-го по 2015-й.