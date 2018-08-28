 АВТОСТАТ | Автомобили Mazda прибавили в цене от 12 до 35 тыс. рублей

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Автомобили Mazda прибавили в цене от 12 до 35 тыс. рублей

Mazda 3

Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ», показал, что в августе все модели Mazda, кроме Mazda3 в кузове «хэтчбек», подорожали на 12 – 35 тыс. рублей.

Новая цена за Mazda3 в кузове «седан» в самой доступной комплектации Active+ установлена на уровне 1 193 000 рублей, а топовая комплектация Exclusive предлагается к продаже за 1 368 800 рублей. Здесь прибавка в цене составила 12 тыс. рублей. Еще раз отметим, что цена на Mazda3 в кузове «хэтчбек» не изменилась, и эта версия доступна от 1 283 000 рублей.

Седан Mazda6 подорожал на 15 тыс. рублей и теперь стоит от 1 351 000 рублей в начальной комплектации Drive до 1 910 200 рублей в максимальной комплектации Executive. Напомним, все комплектации Mazda6 оснащаются автоматической трансмиссией.

Выросли цены и на кроссоверы Mazda. Так, Mazda CX5, подорожав на 18 тыс. рублей, теперь оценивается в 1 491 000 рублей за базовую комплектацию Drive. Максимальную комплектацию Supreme можно приобрести за 2 083 000 рублей.

Самую большую прибавку в цене – 35 тыс. рублей – получил полноприводный кроссовер Mazda CX9. Две его комплектации – Supreme и Exclusive – теперь предлагается к продаже за 2 925 000 и 3 045 000 рублей соответственно.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», за 7 месяцев 2018 года российские дилеры Mazda реализовали 16 829 автомобилей, что на 28% выше результата годичной давности.  

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии цены легковые автомобили mazda mazda cx-5 mazda cx-9

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