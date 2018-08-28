В Токио проводят эксперимент с использованием беспилотного такси

27 августа в Токио (Япония) начался эксперимент по перевозке пассажиров на беспилотных автомобилях по дорогам общего пользования. Об этом сообщается на сайте таксомоторной компании Hinomaru Kotsu.

Там же говорится, что решаясь на данный эксперимент, таксомоторная компания Hinomaru Traffic и ZMP (компания-разработчик диспетчерского приложения и системы бронирования) были нацелены не только на устранение пробок на дорогах и снижение воздействия на окружающую среду путем реализации автоматизированной коммерциализации услуг такси, но и «на поддержку уязвимых людей и разрешение хронической нехватки водителей».

Суть эксперимента такова: беспилотное такси на базе минивэна Toyota совершает по 4 рейса в день в центре японской столицы между двумя районами с высокой деловой активностью – Отэмати и Роппонги, в режиме «туда-обратно». Протяженность маршрута – 5,3 км, оплата – 1500 йен. Бронирование поездок осуществляется с помощью смартфона. Система автоматически управляет автомобилем, заставляя его менять полосы движения, совершать повороты вправо/влево, делать остановки и пр. – в зависимости от дорожных условий. В экстренной ситуации человек может вмешаться в действия системы. Интересно, что для того, чтобы проехать на таком автоматизированном такси, японцы проходили специальный тестовый отбор.

Данный эксперимент продлится с 27 августа по 8 сентября (за исключением 2 сентября, когда прогнозируются плохие условия погоды).

«Японские власти в прошлом году выделили порядка 2,85 трлн иен (около $25 млрд) на развитие технологий беспилотного управления и создание новых поколений экологически чистых машин, - говорится на сайте. - Власти рассчитывают, что к 2030 году каждая пятая машина на японских дорогах будет ездить хотя бы частично без участия водителя».

Остается вспомнить, что это уже не первая попытка запустить такси в беспилотном режиме, и некоторые из них закончились неудачно. Так, в марте нынешнего года беспилотная машина Uber насмерть сбила женщину в городе Темпе, пригороде Финикса (Аризона, США). Эксперты утверждают, что к новым технологиям нужно подходить с особой осторожностью, и только со 100%-ной «распознаваемостью» объектов на дороге.