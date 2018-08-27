 АВТОСТАТ | В России приступили к разработке кроссовера Komendant из проекта «Кортеж»

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В России приступили к разработке кроссовера Komendant из проекта «Кортеж»

В России приступили к разработке кроссовера Komendant из проекта «Кортеж»

Прием заказов на автомобили нового для россиян бренда Aurus предполагают открыть 29 августа – очевидно, сразу после официальной премьеры на Московском автосалоне. Напомним, что на данном этапе речь идет о лимузине и седанах Senat, которые поступят в свободную продажу.

Известно также, что в рамках проекта «Кортеж» уже разработан минивэн Arsenal, а в следующем году должен появиться кроссовер Komendant, созданный с лимузином и седаном на единой модульной платформе и, по заявлению создателей, являющийся самым доступным автомобилем в семействе.

«Стилистически разработка уже закончена, – сообщил корреспонденту Autonews.ru начальник управления дизайна НАМИ Юрий Черненко. – Сейчас идет доработка элементов с конструкторами. Сейчас тот период, когда мы плотно работаем с конструкторами, испытателями, производственниками, решая отдельные моменты…». Он также рассказал, что на данном этапе речь идет о разработке 5-местного салона, хотя другие варианты, по его мнению, тоже «будут прорабатываться».

Ранее «АВТОСТАТ» уже писал, что, согласно техзаданию, в линейке семейства «Кортеж» запланированы 4 модели с разными вариантами кузова. Кроссовер из них – самый маленький: его длина составит чуть более 5 метров. «Лицо» у всех автомобилей серии будет выполнено в едином стиле

, источник: www.autostat.ru

Теги: кортеж кроссоверы

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