В России отмечено падение продаж автомобилей сегментов В и С

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе исследования российского рынка новых легковых автомобилей установили, что в июле 2018 года в нашей стране снизились продажи машин В- и С-класса.

Так, реализация автомобилей сегмента В в прошлом месяце составила 51 тыс. единиц, что на 0,1% ниже, чем в июле 2017 года. А вот в сегменте С продажи упали немного сильнее – на 2,3% до 9 тыс. экземпляров. Если в В-классе бестселлером является отечественная LADA Vesta, то в С-классе лидирует Skoda Octavia.

О том, как чувствуют себя другие сегменты российского рынка и о самых популярных их моделях, можно узнать в специально подготовленной инфографике.