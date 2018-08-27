 АВТОСТАТ | В России отмечено падение продаж автомобилей сегментов В и С

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 2 дней

подробнее

Горячая новость

ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в Москве
  • 27.08.18 - 10:03

    ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в Москве
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Вы готовы встречать клиентов поколения Z?
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 22 августа

    Автомобильный рынок Швеции в июле 2018 года

    Volvo лидирует в рейтинге марок на шведском рынке.

Вся аналитика

Инфографика

Динамика продаж автомобилей по сегментам в июле 2018 года
  • 27.08.18

    Динамика продаж автомобилей по сегментам в июле 2018 года
Все публикации

Видео

Первая конференция от АА «АВТОСТАТ»
  • 07.06.11

    Первая конференция от АА «АВТОСТАТ»
Все видео

27.08.18 Прочитали 1286 раз

В России отмечено падение продаж автомобилей сегментов В и С

В России отмечено падение продаж автомобилей сегментов В и С

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе исследования российского рынка новых легковых автомобилей установили, что в июле 2018 года в нашей стране снизились продажи машин В- и С-класса.

Так, реализация автомобилей сегмента В в прошлом месяце составила 51 тыс. единиц, что на 0,1% ниже, чем в июле 2017 года. А вот в сегменте С продажи упали немного сильнее – на 2,3% до 9 тыс. экземпляров. Если в В-классе бестселлером является отечественная LADA Vesta, то в С-классе лидирует Skoda Octavia.

О том, как чувствуют себя другие сегменты российского рынка и о самых популярных их моделях, можно узнать в специально подготовленной инфографике.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили сегмент c сегмент e динамика продаж по сегментам

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Iran Khodro будет участвовать в Московском автосалоне вместо Ravon

вчера, 14:04

Все новости

Статьи на тему

Автодилеры поднимают цены на популярные машины («Российская газета»)

21 августа 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика продаж автомобилей по сегментам в июле 2018 года

вчера, 14:14

Вся инфографика