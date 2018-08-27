Что покажет на Московском автосалоне АВТОВАЗ?

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На предыдущем Московском автосалоне в 2016 году АВТОВАЗ представил на суд зрителей 19 экспонатов, из которых было 6 концептов. Известно, что в рамках ММАС-2018, который откроется 29 августа 2018 года, компания также готовит несколько сюрпризов. И хотя исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Ян Птачек заранее отказался конкретизировать эти сюрпризы, однако число знаковых для компании новинок уже определено - их будет 5. По крайней мере, в соцсетях группы LADA появился пост с изображением, на котором показано 5 накрытых чехлами моделей и предлагается угадать, что за автомобили под ними скрыты.

Можно предположить, что под одним из этих чехлов скрывается концепт нового поколения модели LADA 4x4 - по той простой причине, что руководство АВТОВАЗа уже обещало показать легендарный тольяттинский внедорожник публике в абсолютно новом обличии в 2019 году. Возможно, автомобиль будет комплектоваться двигателем 1,8 литра мощностью 122 л.с., который устанавливается на LADA Vesta и XRAY.

Сразу из нескольких источников прошла также информация о том, что на ММАС-2018 АВТОВАЗ представит два новых кроссовера LADA. Одним из них, вероятно, будет LADA XRAY Cross. Как известно, на эту модификацию LADA XRAY уже получено одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Очевидно, на автосалоне будет показан уже серийный вариант модели. Предварительно в прессу просочилась информация, что модификация Cross на 6 мм длиннее, на 46 мм шире и на 75 мм выше обычного хэтчбека XRAY. У новинки также увеличена колея передних и задних колес (до 1503 и 1546 мм соответственно), а дорожный просвет вырос со 195 мм до 200 и даже более.

Всего несколько дней назад стала известна еще одна деталь о новой кроссовой версии LADA XRAY. У будущих автовладельцев LADA XRAY Cross появится возможность выбора режима движения: Sport, Off-Road, движение по песку и снегу. Кроме того, панель управления имеет кнопки включения и отключения систем курсовой устойчивости.

АВТОВАЗ также может показать очередную версию нового кроссовера-купе (LADA XCODE). Напомним, что в 2016 году именно LADA XCODE Concept был главной премьерой компании, демонстрирующей концептуальные возможности всего модельного ряда ИКС-стиля. Уже тогда разработчики закладывали в концепт ряд перспективных решений - таких, как применение турбомотора и полноприводной трансмиссии, а также телематической платформы LADA Connect, которая позволяет управлять системами автомобиля с помощью смартфона. Правда, уже тогда было заявлено, что серийно XCODE выпускаться не будет. Однако современные технологии идут вперед и, возможно, на базе концепта нам продемонстрируют что-то новенькое...

Серийную версию LADA Vesta Sport компания уже представила миру в июле нынешнего года. Новая модель унаследовала облик концепт-кара Vesta Sport Concept, впервые показанного на Московском международном автосалоне в 2016 году. Автомобиль LADA Vesta Sport построен с применением гоночных технологий и адаптирован к ежедневным поездкам по городу и шоссе. У него полностью перенастроенное шасси и мотор объемом 1,8 литра, форсированный со 122 до 145 л.с. Одним из элементов дизайна является «красная лента», опоясывающая автомобиль.

При этом красный цвет поддержан и внутрисалонным пространством: красные вставки на сиденьях, красная отстрочка, красная подсветка приборной панели и пр.

14 августа на предприятии стартовало производство обновленной LADA Granta, которая претерпела фейслифтинг. Речь идет об абсолютно новой передней части кузова, в которой передние фары на темной глянцевой подложке органично вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки, а «ИКС-графика» визуально выделена хромированными вставками в форме бумерангов. Официальной премьеры новинки еще не было, многие увидят ее вживую впервые.

Известно, что в линейке нового семейства LADA Granta - 4 типа кузова: седан, хетчбэк, лифтбек и универсал. Что касается последнего, то он представляет особый интерес для автолюбителей.

Можно предположить, что он будет выглядеть так (на фото выше) и, вероятнее всего, тоже будет экспонироваться на автосалоне. Во всяком случае в июле на тольяттинских дорогах уже был замечен закамуфлированный автомобиль, который внешне сильно напоминает универсал LADA Kalina. Судя по снимкам, которые оказались в распоряжении аналитического агентства «АВТОСТАТ», задняя часть новой модели очень похожа на ту, что имеет нынешнее поколение универсала LADA Kalina. А вот передок автомобиля уже обладает определенным сходством с флагманскими моделями АВТОВАЗа – высоким хэтчбеком LADA XRAY и семейством LADA Vеsta.

Из ожидаемых экспонатов, которыми компания собирается удивлять зрителей – также две спортивных версии седана Vesta: LADA Vesta R и LADA Vesta S-Line, подготовкой который занималось отделение LADA Sport. Во всяком случае, товарные знаки на них уже зарегистрированы в Роспатенте. Обе будут иметь более мощные моторы (не исключено, что LADA Vesta R будет оснащена 180-сильным силовым агрегатом на базе 1,8-литрового мотора и станет самым мощным серийным легковым автомобилем в российском автопроме). У нее будет даже несколько агрессивный аэродинамический обвес, мощные тормоза, спортивная подвеска и даже совершенно отличные от серийных колеса с разболтовкой на 5 отверстий (фото LADA Vesta R взято с сайта https://лада.онлайн). Что касается LADA Vesta S-Line, по слухам, она лишена многих спортивных решений, разработанных для R-версии, имеет другой двигатель, но зато будет более комфортной и доступной.