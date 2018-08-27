 АВТОСТАТ | Iran Khodro будет участвовать в Московском автосалоне вместо Ravon

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Iran Khodro будет участвовать в Московском автосалоне вместо Ravon

Iran Khodro

29 августа в столице России стартует Московский международный автосалон (ММАС-2018). Между тем, стало известно, что в этом грандиозном мероприятии не примет участия узбекский бренд Ravon, но в то же время представит свои автомобили иранская компания Iran Khodro (IKCO).

Как отмечает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу MMAC-2018, компании Ravon действительно нет в текущем списке участников автосалона. Хотя ранее представители узбекского бренда объявляли о том, что планируют представить в Москве обновленный седан R4 и новый кроссовер.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев 2018 года продажи автомобилей Ravon в России составили 5184 экземпляра, что на 17% ниже результата годичной давности. При этом с июня факт реализации машин узбекского бренда в нашей стране не отмечен.

А вот марка Iran Khodro известна на нашем рынке благодаря продажам в 2004 – 2009 годах автомобилей Samand, которые одно время даже входили в список самых дешевых иномарок в России. Их поставки были прекращены из-за планируемого тогда введения в стране стандарта «Евро-4», которым они на тот момент не соответствовали.
Теперь же иранская компания предпринимает шаги по возвращению на российский рынок и участие в Московском международном автосалоне является одним из шагов реализации данной стратегии.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили новинки iran khodro ravon

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