 АВТОСТАТ | Renault объявила о моделях, которые представит на ММАС-2018

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Renault объявила о моделях, которые представит на ММАС-2018

Renault

Компания Renault Россия уже сообщала о том, что представит на Московском международном автосалоне (ММАС-2018) совершенно новый кроссовер С-сегмента, который будет называться Arkana. Помимо этого, на стенде французского бренда впервые будет продемонстрирована и новая Stepway-серия – семейство автомобилей с внедорожным характером.

Как сообщает пресс-служба компании, к этой серии относятся обновленный Sandero Stepway, кросс-седан Logan Stepway и грузопассажирский Dokker Stepway. Все модели Stepway-серии отличает яркий внедорожный дизайн с пластиковой защитой кузова и высокий дорожный просвет до 195 мм. Кроме того, все модели оснащены новой мультимедийной системой MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto и CarPlay.

Кроме этого, Renault предлагает для Logan Stepway и Sandero Stepway новую серию Stepway City, которая оснащается автоматической бесступенчатой трансмиссией CVT X-Tronic. Старт продаж Sandero Stepway и Logan Stepway (в том числе в серии Stepway City) запланирован на осень 2018 год, Dokker Stepway появится на российском рынке в начале 2019 года.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев 2018 года российские дилеры Renault  реализовали 81362 автомобиля, что на 13% больше, чем в январе – июле прошлого года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки легковые автомобили авторынок россии renault renault arkana renault logan renault sandero stepway renault dokker

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