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В Европе числится более 1 млн электрокаров

В Европе числится более 1 млн электрокаров

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что в России число электромобилей достигло 2,5 тыс. единиц. Между тем, в Европе этот показатель уже превысил 1 млн экземпляров, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследовательскую компанию EV-Volumes (Швеция).

Согласно этим данным, уже в первом полугодии количество электрокаров в европейских странах составило более 1 млн штук, а к концу 2018 года оно должно достичь 1,35 млн единиц. Европейский парк электромобилей растет благодаря увеличению интереса жителей Старого Света к этому виду транспорта.

Так, в первом полугодии 2018 года продажи электромобилей (в этой статистике учитываются как полностью электрические автомобили, так и гибриды) в Европе выросли на 42% до 195 тыс. штук. Примерно пятая часть от этого объема приходится на Норвегию (36,5 тыс. шт.), жители которой больше других на континенте покупают этот вид транспорта. Также в тройку стран-лидеров входят Германия и Великобритания.

, источник: www.autostat.ru

Теги: парк электромобили европа

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