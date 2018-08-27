Акцизы на бензин и дизтопливо вырастут с 1 января 2019 года

О том, что правительство повысит акцизы на бензин и дизельное топливо, было известно еще в сентябре 2017 года. Предполагалось, что это будет происходить в два этапа – с 1 января 2018 года и с 1 июля, при этом на потребительском рынке повышение цен будет происходить поступательно.

Однако уже в мае скачок потребительских цен на топливо (с начала года цены на бензин выросли на 4,7 %, на дизтопливо – на 9%) заставил правительство пересмотреть планы и взять паузу – чтобы оценить ситуацию и одновременно с повышением акцизов придумать механизмы, смягчающие ситуацию на внутреннем рынке.

Очевидно, пауза закончилась. В опубликованном сегодня интервью вице-премьер Дмитрий Козак рассказал корреспонденту РБК, что очередной рост акцизов на моторное топливо запланирован на 1 января 2019 года, они вырастут на 2,7 – 3,7 тыс. рублей за тонну, однако скачка цен на заправочных станцией случиться не должно, поскольку государство готово применить целый ряд инструментов, чтобы не допустить повторения весенней ситуации.

Так, например, в случае резкого скачка цен на АЗС, правительство может ввести временные экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. К тому же с 1 января 2019 года начнется завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, который предполагает постепенное понижение таможенных пошлин с соответствующим повышением НДПИ, и этот маневр также может выполнить миссию рыночного инструмента сдерживания внутренних цен на топливо (заводам будут компенсировать снижение экспортных пошлин).