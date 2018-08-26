Продажи китайских автомобилей в июле выросли на 19%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2018 года продажи новых автомобилей китайских марок в России составили 2939 единиц, что на 19% выше, чем год назад.

Самой популярной маркой из КНР в нашей стране остается Lifan, на долю которой пришлось 45% от общего объема продаж китайских автомобилей. За отчетный период ее реализация составила 1315 экземпляров (+1%).

На второй строчке рейтинга, с большим отставанием от лидера, расположился бренд Chery. В прошлом месяце автомобили этой марки разошлись тиражом в 404 единицы, что на 17% меньше, чем год назад. На третье место поднялся Zotye (281 шт.), показавший рост рынка в 4,8 раза. Далее в рейтинге продаж китайских брендов в России следуют Haval (259 шт.; +85%) и Geely (217 шт.; -4%).

Реализация автомобилей других китайских марок в июле нынешнего года выглядит следующим образом: Changan (184 шт.; +94%), FAW (125 шт.; рост в 2,6 раза), DFM (119 шт.; рост в 2,6 раза), HTM/Hawtai (21 шт.; рост в 3,5 раза), Brilliance (14 шт.; +17%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что по итогам 7 месяцев 2018 года продажи новых китайских автомобилей в России достигли 19 тыс. единиц, что на 17% выше результата годичной давности.