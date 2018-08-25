 АВТОСТАТ | Компания Hyundai открыла новый дилерский центр в Новгороде

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 4 дней

подробнее

Горячая новость

Парк электромобилей в России достиг 2,5 тыс. экземпляров
  • 25.08.18 - 12:00

    Парк электромобилей в России достиг 2,5 тыс. экземпляров
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Автомобили Lexus примут участие в съемках фильма «Ампир V»
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 22 августа

    Автомобильный рынок Швеции в июле 2018 года

    Volvo лидирует в рейтинге марок на шведском рынке.

Вся аналитика

Инфографика

Какой транспорт выбирают россияне для путешествий?
  • 25.08.18

    Какой транспорт выбирают россияне для путешествий?
Все публикации

Видео

Фатих Озтюрк, Used Car Manager - Eastern Europe (Audi)
  • 22.04.16

    Фатих Озтюрк, Used Car Manager - Eastern Europe (Audi)
Все видео

25.08.18 Прочитали 3342 раз

Компания Hyundai открыла новый дилерский центр в Новгороде

Компания Hyundai открыла новый дилерский центр в Новгороде

Hyundai продолжает расширять дилерскую сеть в России – теперь она пополнилась новым дилерским центром в Великом Новгороде. Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», торжественная церемония открытия состоялась 24 августа. Новым дилером Hyundai в Великом Новгороде стала компания «АВН».

Общая площадь нового дилерского центра составляет 5 978,64 кв. м. Шоу-рум вмещает весь модельный ряд Hyundai, расположившийся на площади 540,94 кв. м. Клиентам дилерского центра доступен полный спектр услуг: продажа и обслуживание новых автомобилей, страхование, кредитование, программы утилизации и trade-in. Сервисная зона площадью 1 215,39 кв. м. с 8 постами и диагностическим оборудованием позволяет выполнять различные виды работ по обслуживанию автомобилей Hyundai, в том числе гарантийный и постгарантийный ремонт, и установку дополнительного оборудования.

«Бренд Hyundai обладает одной из самых крупных дилерских сетей в России. Мы рады представить новый дилерский центр, предлагающий жителям Великого Новгорода широкий выбор современных технологичных автомобилей и исчерпывающий набор услуг по их обслуживанию», - отметил управляющий директор ООО «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», за 7 месяцев 2018 года российские дилеры Hyundai реализовали 101 399 автомобилей, что на 23% больше, чем в январе – июле прошлого года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии дилеры hyundai

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Hyundai представила обновленный седан Elantra

23 августа 2018

Все новости

Статьи на тему

Hyundai Creta впервые стала лидером на Дальнем Востоке («Ведомости»)

7 августа 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Ценовая сегментация авторынка России в 1 полугодии 2018 года

22 августа 2018

Вся инфографика
Загрузка...