Компания Hyundai открыла новый дилерский центр в Новгороде

Hyundai продолжает расширять дилерскую сеть в России – теперь она пополнилась новым дилерским центром в Великом Новгороде. Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», торжественная церемония открытия состоялась 24 августа. Новым дилером Hyundai в Великом Новгороде стала компания «АВН».

Общая площадь нового дилерского центра составляет 5 978,64 кв. м. Шоу-рум вмещает весь модельный ряд Hyundai, расположившийся на площади 540,94 кв. м. Клиентам дилерского центра доступен полный спектр услуг: продажа и обслуживание новых автомобилей, страхование, кредитование, программы утилизации и trade-in. Сервисная зона площадью 1 215,39 кв. м. с 8 постами и диагностическим оборудованием позволяет выполнять различные виды работ по обслуживанию автомобилей Hyundai, в том числе гарантийный и постгарантийный ремонт, и установку дополнительного оборудования.

«Бренд Hyundai обладает одной из самых крупных дилерских сетей в России. Мы рады представить новый дилерский центр, предлагающий жителям Великого Новгорода широкий выбор современных технологичных автомобилей и исчерпывающий набор услуг по их обслуживанию», - отметил управляющий директор ООО «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», за 7 месяцев 2018 года российские дилеры Hyundai реализовали 101 399 автомобилей, что на 23% больше, чем в январе – июле прошлого года.