 АВТОСТАТ | Парк электромобилей в России достиг 2,5 тыс. экземпляров

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Парк электромобилей в России достиг 2,5 тыс. экземпляров

Парк электромобилей в России достиг 2,5 тыс. экземпляров

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» провели исследование российского парка легковых автомобилей и определили, что по состоянию на 1 июля 2018 года в нашей стране насчитывается 2,5 тыс. электромобилей.

Свыше 70% от общего объема приходится на одну модель – Nissan Leaf, который зарегистрирован в количестве 1,8 тыс. единиц. Далее следует Mitsubishi i-MiEV (294 шт.). В тройку лидеров также входит Tesla Model S, представленная 202 экземплярами. Эксперты отмечают, что на эти три модели приходится более 90% всего российского парка электромобилей.

Менее сотни машин в парке принадлежит вазовской разработке – электромобилю LADA Ellada (93 шт.). Остальные электрокары имеют еще меньшие показатели: Tesla Model X – 88 шт.; Renault Twizy – 27 шт.; BMW i3 – 11 шт., Tesla Model 3 – 1 шт.

Примерно каждый четвертый электрокар зарегистрирован в Приморском крае (586 шт.). Этот регион по числу «экологически чистых» автомобилей оставил позади Москву и Подмосковье вместе взятые (369 и 98 шт. соответственно). В Хабаровском крае данный показатель составляет 244 единицы, в Краснодарском крае – 190 шт., в Иркутской области – 146 шт., а в Амурской – 113 шт. В Санкт-Петербурге числится 73 электромобиля, в Самарской области – 57. В остальных российских регионах на учете находится менее 50 электрокаров.

, источник: www.autostat.ru

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