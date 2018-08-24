Geely представит на Московском автосалоне шесть моделей

На Московском автосалоне (ММАС-2018) компания Geely планирует представить шесть моделей. сообщает пресс-служба китайского производителя. На стенде, конечно, свое почетное место займет нынешний флагман марки в России Geely Atlas, который с ноября 2017 года производится на новом заводе «БелДжи» в Белоруссии, а весной 2018 года начал продаваться в нашей стране. Поскольку речь идет пока о небольших объемах, можно предположить, что многие посетители выставки впервые увидят кроссовер воочию именно на автосалоне.

Интерес для профессионалов и автолюбителей представляет также обновленная линейка «Поколение 3.0»: посетители автосалона увидят ее первыми в России. Хедлайнерами здесь станут Geely SX11 и Geely GE. Что касается первой модели, ее мировая премьера прошла совсем недавно, на специальном мероприятии в Шанхае. Кроссовер интересен тем, что построен на новейшей модульной платформе BMA, на которой в будущем будут строиться и другие автомобили дочерних марок Geely. У SX11 – 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 177 л.с. и 7-ступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением.

Про Geely GE известно, что это гибридный седан, который может проехать на электричестве до 60 км, при этом средний расход топлива составляет 1,6 л на 100 км. В автомобиле – виртуальная приборная панель, 12,3-дюймовый сенсорный экран и необычная подсветка.

На автосалоне также будут представлены новые версии Geely Emgrand 7 (свежий дизайн, улучшенный интерьер) и Emgrand X7 (многорычажная подвеска, 9-дюймовый экран мультимедиасистемы с высоким разрешением, новейшая система курсовой устойчивости ESP 9.1 от Bosch, бесключевой доступ и другие технические нововведения), которые в скором времени появятся в России. На суд зрителей будет представлен и городской хэтчбэк Geely GS, оснащенный атмосферным двигателем объемом 1,8 л.

Помимо показа автомобилей, компания Geely обещает презентовать на автосалоне свою новую стратегию на российском рынке, а также рассказать, в каком направлении будет развивать в нашей стране свою дилерскую сеть, которая на данный момент насчитывает 59 дилерских центров в 49 городах.

Очевидно, что новая стратегия компания и новые модели призваны привлечь к себе внимание и изменить ситуацию к лучшему. Стоит отметить, что в последнее время продажи автомобилей Geely в России были достаточно скромными: согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 7 месяцев 2018 года реализовано лишь 1268 автомобилей бренда (-3%).