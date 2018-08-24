Горьковский автозавод на ММАС-2018 покажет два беспилотника

На Московском автосалоне Горьковский автомобильный завод планирует впервые продемонстрировать широкой публике два своих беспилотника, созданных на базе «ГАЗель NEXT». Обе новинки созданы на основе электроплатформы и являются электробусами.

Как сообщает пресс-служба ГАЗа, автомобили оснащены двумя разными типами систем автономного управления. Их возможности будут продемонстрированы в рамках технологического фестиваля «Mobilistic´18».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на Горьковском автозаводе уже создано несколько образцов беспилотников. Испытания ведутся как на полигоне ГАЗа, так и на реальных маршрутах на территории самого завода. Отрабатывается движение автомобиля в условиях, имитирующих городскую среду, в том числе и при отсутствии дорожной разметки. Испытатели уверены, что «мозг» автомобиля реально научить распознавать дорогу и объекты на ней в разных погодных условиях, в разное время суток, при различном освещении и расположении объектов.