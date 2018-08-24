Центробанк внес изменения в процесс заключения договоров e-ОСАГО

Уже через 10 дней вступают в силу изменения, которые Центробанк внес в процесс заключения электронных договоров ОСАГО. Информацию об этих изменениях главный банк России опубликовал сегодня, 24 августа, на своем официальном сайте.

Инновации призваны, с одной стороны, сделать процесс заключения таких договоров проще и удобнее для автовладельцев, с другой – уменьшить злоупотребления со стороны мошенников.

Если раньше бывали ситуации, когда автовладелец не мог зарегистрироваться в личном кабинете на сайте страховщика, потому что в ключе электронной подписи использовались и русские, и схожие по написанию латинские буквы, теперь ключ простой электронной подписи будет состоять только из латинских букв и цифр.

Для обеспечения доступности электронного ОСАГО Центробанк ввел так называемую «систему гарантирования». При этом договор ОСАГО в отдельных случаях может быть заключен через сайт Российского союза автостраховщиков (РСА), но страховщик, который по каким-либо причинам не стал фиксировать данные страхователя, будет обязан зафиксировать этот переход страхователя на сайт РСА. Следовательно, вопрос становится подконтролен системе.

Для борьбы с мошенниками теперь установлены дополнительные требования к копиям документов, которые страхователи загружают на сайты страховых компаний. В частности, появились такие правила:

- договор е-ОСАГО не может вступать в силу раньше 3 дней с даты его заключения;

- на один номер телефона может быть зарегистрирован только один личный кабинет страхователя на сайте страховщика.