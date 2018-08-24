KIA Picanto занимает более 90% продаж автомобилей А-класса в России

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2018 года в России было реализовано 440 новых автомобилей сегмента А, что на 36,2% больше, чем год назад. При этом более 90% продаж здесь приходится только на одну модель.

Так, самым продаваемым автомобилем А-класса в нашей стране остается KIA Picanto, которую в прошлом месяце приобрели 399 россиян – на 76,5% выше результата июля 2017 года. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это составляет 90,7% от всего объема реализации машин данного сегмента.

Кроме KIA Picanto, в тройку бестселлеров российского сегмента А, входят и две модели Smart – ForTwo (28 шт.; -45,1%) и ForFour (10 шт.; -78,3%), продажи которых, впрочем, очень малы.