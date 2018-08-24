 АВТОСТАТ | Названы модели-лидеры вторичного рынка в федеральных округах

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Названы модели-лидеры вторичного рынка в федеральных округах
  • 24.08.18 - 12:53

    Названы модели-лидеры вторичного рынка в федеральных округах
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Названы модели-лидеры вторичного рынка в федеральных округах

В 8 округах РФ лидерами вторичного рынка стали 5 моделей

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» провели исследование российского рынка автомобилей с пробегом и определили самые популярные такие модели в федеральных округах страны по итогам 7 месяцев 2018 года. Согласно результатам исследования, в восьми округах РФ лидерами вторичного рынка являются пять моделей: Toyota Corolla, LADA 2114, Ford Focus, LADA 2170 и LADA 2107.

Самым продаваемым подержанным автомобилем в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах является Toyota Corolla, рыночные показатели которой за отчетный период составили 11,3 и 23,4 тыс. единиц соответственно.

В Приволжском (25,6 тыс. шт.) и Уральском (8,7 тыс. шт.) федеральных округах лидирует хэтчбек LADA 2114 (Samara). Также продукция отечественного автопрома оказывается самой востребованной и на вторичных рынках СКФО и ЮФО. Если на Северном Кавказе лидирует седан LADA 2170 (Priora) с показателем 23,7 тыс. экземпляров, то на Юге – седан LADA 2107 (Classic) с результатом 12,5 тыс. машин.

В оставшихся двух федеральных округах – Центральном и Северо-Западном – первенствует Ford Focus, объемы перепродаж которого с января по июль составили 24,2 и 10 тыс. автомобилей соответственно.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили вторичный рынок автомобили с пробегом модели-лидеры федеральные округа toyota toyota corolla ford ford focus lada lada 2107 lada samara lada priora

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