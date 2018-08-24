 АВТОСТАТ | Genesis передал 160 автомобилей организаторам Восточного экономического форума

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24.08.18 Прочитали 834 раз

Genesis передал 160 автомобилей организаторам Восточного экономического форума

Genesis G80

Премиальный Genesis G80 в этом году снова будет официальным автомобилем Восточного экономического форума. Мероприятие пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября, оно призвано содействовать развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А сегодня, 24 августа, в Москве в Музее русского импрессионизма в торжественной обстановке состоялась официальная передача организаторам 160 новеньких полноприводных седанов.

«Мы рады выступать партнером Восточного экономического форума, - сказал в ходе церемонии управляющий директор ООО «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев. - Продолжение сотрудничества в рамках такого крупного и важного экономического события является подтверждением того, что автомобили бренда Genesis полностью соответствуют требованиям к организации транспортного обслуживания на самом высоком уровне…».

Напомним, что бренд Genesis представлен на российском рынке с сентября 2016 года, когда к российским дилерам поступили седаны G90. В марте 2017-ого в линейке появилась вторая модель – бизнес-седан G80, с апреля нынешнего года россияне имеют возможность приобрести спортивный седан G70. А до конца 2021 года в стратегических планах бренда расширить модельный ряд до 6 единиц.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев 2018 года в России было реализовано 826 автомобилей марки Genesis, что на 47% превышает показатели января - июля 2017 года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили премиум-марки премиум-сегмент genesis genesis g80

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