 АВТОСТАТ | Московский каршеринг может стать «народным»

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Московский каршеринг может стать «народным»

Московский каршеринг может стать «народным»

23 августа на встрече с экспертами транспортной отрасли Сергей Собянин озвучил новую инициативу – сделать каршеринг «народным». Кандидат в мэры Москвы уделил этому вопросу не меньше внимания, чем дальнейшему строительству в столице новых дорог и развязок, развитию подземного и наземного метро.

Как передает агентство «Москва», Сергей Собянин заявил, что 1 каршеринговый автомобиль заменяет 5-7 личных автомобилей и расширение каршеринговых услуг будет способствовать разгрузке автомобильных потоков на дорогах столицы. Предложенная им идея такова: если должным образом проработать вопрос, то любой автовладелец сможет сдавать свой автомобиль в аренду по типу каршеринга. «Сейчас вы приехали на работу и ваш автомобиль стоит на платной парковке, съедая денежки. Но вместо того, чтобы платить за парковку, вы могли бы получать доходы путем сдачи машины в системе каршеринга… по вашему желанию в определенном радиусе...».

Эксперты отметили, что всего за три года Москва по динамике развития автопарка каршеринга сумела занять лидирующие позиции в мире и что в ее каршеринговом автопарке уже около 10 тысяч автомобилей (в Сеуле, который на втором месте по объемам этого автопарка только около 5 тысяч штук).

Впрочем, стоит упомянуть, что пока нигде в мире такой «народной» системы каршеринга не создано. «Есть только первые эксперименты, но мне кажется, в Москве эта система могла бы быть востребована. Давайте вместе поработаем над идеей…», - предложил Сергей Собянин.

, источник: www.autostat.ru

Теги: каршеринг москва легковые автомобили

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