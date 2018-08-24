 АВТОСТАТ | Mitsubishi L200 в июле стал самым продаваемым пикапом в РФ

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 5 дней

подробнее

Горячая новость

Названы модели-лидеры вторичного рынка в федеральных округах
  • 24.08.18 - 12:53

    Названы модели-лидеры вторичного рынка в федеральных округах
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Чатботы для автомобильного маркетинга
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 22 августа

    Автомобильный рынок Швеции в июле 2018 года

    Volvo лидирует в рейтинге марок на шведском рынке.

Вся аналитика

Инфографика

Какой транспорт выбирают россияне для путешествий?
  • 25.08.18

    Какой транспорт выбирают россияне для путешествий?
Все публикации

Видео

Выступление Оксаны Караховой (ООО «Даймлер КАМАЗ РУС»)
  • 18.04.17

    Выступление Оксаны Караховой (ООО «Даймлер КАМАЗ РУС»)
Все видео

24.08.18 Прочитали 1101 раз

Mitsubishi L200 в июле стал самым продаваемым пикапом в РФ

Mitsubishi L200

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2018 года в России было реализовано 837 новых пикапов, что на 23,8% больше, чем год назад. При этом в данном сегменте российского рынка сменился лидер.

Так, самым продаваемым пикапом в прошлом месяце стал Mitsubishi L200, который разошелся тиражом в 271 экземпляр – в 2,4 раза больше, чем в июле 2017 года. На второе место опустился лидер июня – УАЗ «Пикап» (251 шт.; +26,1%). Замкнул тройку лидеров в сегменте пикапов Toyota Hilux (197 шт.; -17,6%).

Между тем, по итогам 7 месяцев нынешнего года лидерство на рынке пикапов в России сохраняет УАЗ «Пикап». За период с января продажи этой модели составили 2001 единицу, в то время как у Mitsubishi L200 и Toyota Hilux эти показатели составляют 1759 и 1540 машин соответственно.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи модели-лидеры сегмент pickup легковые автомобили mitsubishi mitsubishi l200 уаз уаз пикап toyota toyota hilux

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

ТОП-10 самых продаваемых автомобилей отечественных марок в 1 полугодии

20 августа 2018

Все новости

Статьи на тему

ТОП-10 самых ожидаемых в России автомобилей («АВТОСТАТ»)

25 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика продаж автомобилей по сегментам за 1 полугодие 2018 года

25 июля 2018

Вся инфографика