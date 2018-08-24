Mitsubishi L200 в июле стал самым продаваемым пикапом в РФ

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2018 года в России было реализовано 837 новых пикапов, что на 23,8% больше, чем год назад. При этом в данном сегменте российского рынка сменился лидер.

Так, самым продаваемым пикапом в прошлом месяце стал Mitsubishi L200, который разошелся тиражом в 271 экземпляр – в 2,4 раза больше, чем в июле 2017 года. На второе место опустился лидер июня – УАЗ «Пикап» (251 шт.; +26,1%). Замкнул тройку лидеров в сегменте пикапов Toyota Hilux (197 шт.; -17,6%).

Между тем, по итогам 7 месяцев нынешнего года лидерство на рынке пикапов в России сохраняет УАЗ «Пикап». За период с января продажи этой модели составили 2001 единицу, в то время как у Mitsubishi L200 и Toyota Hilux эти показатели составляют 1759 и 1540 машин соответственно.