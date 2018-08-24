Chery увеличила ресурс двигателя Tiggo 3 до 1 млн км

Кроссовер Chery Tiggo 3 является самой продаваемой моделью в линейке китайского автопроизводителя в России. Так, согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», на его долю приходится порядка 60% от общих продаж марки – за 7 месяцев жители нашей страны приобрели 1919 экземпляров этой модели.

Теперь же компания Chery предлагает владельцам кроссоверов Tiggo 3 воспользоваться программой «1 000 000 км УВЕРЕННОСТИ». Для этого всего лишь необходимо выполнять предписания установленного регламента технического обслуживания в соответствии с указаниями руководства по гарантийному и техническому обслуживанию автомобиля, и тогда владелец может быть уверен, что ресурс двигателя может достичь 1 000 000 километров. При этом в случае возникновения проблем в пределах срока службы автомобиля компания Chery обеспечит за свой счет комплекс необходимых восстановительных работ или замену двигателя.

Как отмечает директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Геннадий Павлов, гарантийный срок на автомобиль остается прежним – 5 лет или 150 000 км. «Мы хотим повысить уровень удовлетворенности наших клиентов, поэтому предлагаем им дополнительную уверенность в безотказной работе двигателя до 1 000 000 км пробега», - подчеркнул он.

Отметим, что на кроссовер Chery Tiggo 3 устанавливается двигатель ACTECO серии SQRE4G16, разработанный китайским концерном в партнерстве с австрийской компанией AVL. Это 4-цилиндровый бензиновый силовой агрегат 1.6DVVT, развивающий мощность 126 л.с. (при 6150 об/мин) и имеющий максимальный крутящий момент 160 Нм (при 3900 об/мин). Двигатель соответствует экологическому стандарту «Евро-5», а расход топлива в смешанном цикле составляет 7,3 литров для автомобилей с 5-ступенчатой механической КП и 8,2 литров – с трансмиссией CVT.

В настоящее время Chery Tiggo 3 предлагается российским покупателям в пяти комплектациях (Comfort MT, Luxury MT, Luxury CVT, Luxury Plus MT, Luxury Plus CVT) по цене от 819 900 до 939 900 рублей (для автомобилей 2018 года выпуска).