 АВТОСТАТ | В России снижены пошлины на импортные иномарки

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В России снижены пошлины на импортные иномарки

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Ставки импортных пошлин Таможенного союза на новые легковые автомобили в рамках обязательств РФ перед ВТО с 1 сентября 2018 года снижаются до 17%, на подержанные машины – до 22%.

Как пишет газета «Коммерсант», ставки снижаются в рамках обязательств РФ перед ВТО и действуют на территории России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. В отношении подержанных легковых машин (возрастом 5-7 лет) пошлина составит 22%. В целом ставки импортных пошлин из-за обязательств в рамках ВТО снижены на 96 позиций ТН ВЭД в среднем на 3 п.п. В 2017 году пошлины на новые легковые машины уже были снижены с 23% до 20%. Ставки должны снижаться и дальше – в 2019 году – до 15 п.п.

Отметим, что в автопроме неофициальной компенсацией снижения импортных пошлин считается взимаемый с каждой машины утилизационный сбор. Исходно его платили только импортеры, но с 2014 года из-за давления стран-членов ВТО сбор был распространен на российские заводы и локализованные в России производства. При этом отечественным производителям стали выплачивать так называемые промышленные субсидии, де-факто компенсирующие утильсбор. В 2016 году сбор подняли на 65%, в правительстве объяснили это девальвацией рубля, а источники в отрасли называли повышение компенсацией очередного снижения пошлин. С 1 апреля 2018 года ставки утильсбора для отдельных легковых автомобилей выросли на 90%, в среднем – на 15%.

, источник: www.autostat.ru

Теги: импорт пошлины

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