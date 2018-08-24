Россия не стала вводить пошлины на автомобили из США

Россия не стала повышать импортные пошлины на легковые автомобили из США в качестве ответных мер на ограничения в отношении импорта стали и алюминия. Об этом агентствву "Интерфакс" заявил директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков.

"На автомобили было принято решение не вводить компенсирующие меры, потому что значительная часть автомобилей, которые ввозятся Россию из США, это автомобили европейских марок, например, "Мерседес Бенц", или японских. В США находятся их сборочные производства. И мы естественным образом не хотели наказывать третьи страны, потому что они в данном случае ни при чем", - пояснил Медведков. "Но это не значит, что мы к этому вопросу не вернемся", - добавил он.

По данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", в 2017 году объем импорта легковых автомобилей, произведенных в США, составил 17 573 экземпляра, что составляет 7,5% от общего объема ввоза в РФ. Среди них: Mercedes-Benz (11 145 шт.), BMW (2 735 шт.), Honda (1 630 шт.), Toyota (973 шт.), Infiniti (911 шт.), Jeep (157 шт.), Cadillac (18 шт.), а также Chevrolet и Volkswagen (по 2 шт.).

Кроме этого, за 5 месяцев 2018 года в Россию было ввезено 7784 таких автомобиля (доля - 8,6%). Лидирует по-прежнему Mercedes-Benz (3 006 шт.), на втором месте - BMW (1 253 шт.), а замыкает тройку лидеров снова Honda (1 126 шт.). Далее следуют Cadillac (568 шт.), Jeep (469 шт.), Volkswagen (426 шт.), Chevrolet (423 шт.), Toyota (372 шт.) и Infiniti (141 шт.).

Напомним, Россия в начале июля ввела компенсирующие меры в связи с применением США дополнительных ввозных пошлин на сталь и алюминий. Так, были повышены ставки импортных пошлин до 40% на некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно.