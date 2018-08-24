 АВТОСТАТ | Россия не стала вводить пошлины на автомобили из США

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 5 дней

подробнее

Горячая новость

Названы модели-лидеры вторичного рынка в федеральных округах
  • 24.08.18 - 12:53

    Названы модели-лидеры вторичного рынка в федеральных округах
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Чатботы для автомобильного маркетинга
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 22 августа

    Автомобильный рынок Швеции в июле 2018 года

    Volvo лидирует в рейтинге марок на шведском рынке.

Вся аналитика

Инфографика

Какой транспорт выбирают россияне для путешествий?
  • 25.08.18

    Какой транспорт выбирают россияне для путешествий?
Все публикации

Видео

Выступление Оксаны Караховой (ООО «Даймлер КАМАЗ РУС»)
  • 18.04.17

    Выступление Оксаны Караховой (ООО «Даймлер КАМАЗ РУС»)
Все видео

24.08.18 Прочитали 636 раз

Россия не стала вводить пошлины на автомобили из США

Россия не стала вводить пошлины на автомобили из США

Россия не стала повышать импортные пошлины на легковые автомобили из США в качестве ответных мер на ограничения в отношении импорта стали и алюминия. Об этом агентствву "Интерфакс" заявил директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков.

"На автомобили было принято решение не вводить компенсирующие меры, потому что значительная часть автомобилей, которые ввозятся  Россию из США, это автомобили европейских марок, например, "Мерседес Бенц", или японских. В США находятся их сборочные производства. И мы естественным образом не хотели наказывать третьи страны, потому что они в данном случае ни при чем", - пояснил Медведков. "Но это не значит, что мы к этому вопросу не вернемся", - добавил он.

По данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", в 2017 году объем импорта легковых автомобилей, произведенных в США, составил 17 573 экземпляра, что составляет 7,5% от общего объема ввоза в РФ. Среди них: Mercedes-Benz (11 145 шт.), BMW (2 735 шт.), Honda (1 630 шт.), Toyota (973 шт.), Infiniti (911 шт.), Jeep (157 шт.), Cadillac (18 шт.), а также Chevrolet и Volkswagen (по 2 шт.).

Кроме этого, за 5 месяцев 2018 года в Россию было ввезено 7784 таких автомобиля (доля - 8,6%). Лидирует по-прежнему Mercedes-Benz (3 006 шт.), на втором месте - BMW (1 253 шт.), а замыкает тройку лидеров снова Honda (1 126 шт.). Далее следуют Cadillac (568 шт.), Jeep (469 шт.), Volkswagen (426 шт.), Chevrolet (423 шт.), Toyota (372 шт.) и Infiniti (141 шт.).

Напомним, Россия в начале июля ввела компенсирующие меры в связи с применением США дополнительных ввозных пошлин на сталь и алюминий. Так, были повышены ставки импортных пошлин до 40% на некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно.

, источник: www.autostat.ru

Теги: сша импорт легковые автомобили

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

АВТОВАЗ представил новые подробности о LADA XRAY Cross

вчера, 15:29

Все новости

Статьи на тему

ТОП-10 самых ожидаемых в России автомобилей («АВТОСТАТ»)

25 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Ценовая сегментация авторынка России в 1 полугодии 2018 года

22 августа 2018

Вся инфографика
Загрузка...