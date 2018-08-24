Suzuki стала лидером по прибыльности, обогнав BMW

Японская марка Suzuki возглавила рейтинг автомобильных марок по прибыльности во втором квартале, хотя первые три месяца лидером был баварский бренд BMW.

Маржинальность марки Suzuki составляет 11,8%, информирует ресурс Manager Magazin, ссылаясь на отчет компании Ernst & Young. Таким образом, на каждой 1000 евро, заработанной с продажи машины, Suzuki имеет 118 евро операционной прибыли, пишет портал «Колеса.ру».

Кстати, BMW, располагающийся на втором месте, уступает совсем немного – у немецкого производителя этот показатель составляет 11,4%. Концерн Daimler, замыкавший тройку лидеров в начале текущего года, в последнем отчете переместился на шестую строчку. Отметим, что по статистике двух кварталов, марка BMW по-прежнему остается лидером рейтинга.

Как сообщалось ранее, больше всех на своих автомобилях зарабатывает итальянская марка Ferrari, которая по этому показателю значительно превосходит всех остальных. В среднем она получает с каждого проданного суперкара 69 тыс. евро. Согласно тому же докладу, у BMW эта цифра равна 9 тыс. евро.