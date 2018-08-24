Hyundai представила обновленный седан Elantra

Компания Hyundai официально представила обновленный седан Elantra в спецификации для североамериканского рынка. Модель получила измененную внешность и расширенный перечень систем безопасности.

Как пишет портал Motor.ru, все комплектации обновленного Hyundai Elentra, кроме базовой, получили активные функции безопасности. Среди них – системы предотвращения фронтальных столкновений с функцией автоматического торможения, контроля слепых зон, предупреждения о смене полосы движения, а также камера заднего вида, предупреждающая об автомобилях, двигающихся в поперечном направлении.

Гамма силовых установок «Элантры» осталась без изменений: 2,0-литровый «атмосферник» мощностью 149 л.с. и два турбомотора объемом 1,4 и 1,6 литра (130 и 204 л.с. соответственно). В зависимости от двигателя и исполнения обновленный седан может комплектоваться 6-ступенчатой «механикой», «автоматом» или 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Новинка в оснащении модели – мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем (доступна на старших версиях), а также возможность установки 17- или 18-дюймовых колесных дисков.

Hyundai Elantra шестого поколения представили в 2015 году. В России продаются седаны, собранные в Калининграде. Модель предлагается с бензиновыми моторами 1.6 и 2.0 мощностью 128 и 150 л.с. Оба сочетаются с ручной или автоматической 6-ступенчатой коробкой передач. Цены начинаются от 984 тыс. рублей.