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ТОП-10 самых продаваемых в мире моделей SUV

Самым популярным кроссовером в мире продолжает оставаться Toyota RAV4

Самым популярным кроссовером в мире продолжает оставаться Toyota RAV4. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам исследования данных продаж на мировых рынках по итогам первого полугодия 2018 года, представленных порталом focus2move.

Так, за 6 месяцев нынешнего года объем реализации Toyota RAV4 на мировых рынках составил в общей сложности 408,7 тыс. единиц, показав рост на 7,5% к показателю января – июня 2017 года. Немного отстает от лидера Volkswagen Tiguan с результатом 405,1 тыс. проданных экземпляров (+16,3%). Третью строчку в этом рейтинге занимает Honda CR-V, который выбрали 337,8 тыс. жителей планеты (+0,8%).

Замкнули пятерку лидеров самых продаваемых в мире кроссоверов и внедорожников по итогам первого полугодия 2018 года Hyundai Tucson (279,2 тыс. шт.; -3,1%) и Nissan Qashqai (272,1 тыс. шт.; +6%). Кроме них, в ТОП-10 данного рейтинга также попали: Mazda CX-5 (239,6 тыс. шт.; +21,9%), Nissan Rogue (238,8 тыс. шт.; +8,8%), KIA Sportage (230,5 тыс. шт.; +5,8%), Haval H6 (219,9 тыс. шт.; -3,1%) и Chevrolet Equinox (219,6 тыс. шт.; +30%).

Отметим, что более полная информация о самых популярных автомобилях в мире, в том числе сегмента SUV, содержится в разделе «Аналитика».

, источник: www.autostat.ru

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