Дилеры Cadillac и Chevrolet предупредили о росте цен на 3 - 5%

В связи с увеличением курса валют цены на автомобили Cadillac и Chevrolet американского производства с сентября вырастут на 3 - 5%. Об этом сообщили в компании «Авилон», отметив, что цены останутся без изменений на автомобили Cadillac и Chevrolet американского производства со склада дилера, а машины в поставке подорожают на заявленные 3 - 5%.

«Своим потенциальным клиентам мы анонсировали планируемое повышение цен на автомобили. На данный момент в «Авилоне» в наличие все модели различных комплектаций по очень привлекательным ценам. Но количество машин ограничено», – комментирует ситуацию директор филиала Cadillac Chevrolet Авилон Александр Савельев.

Напомним, в декабре 2017 года автомобили Cadillac и Chevrolet американского производства выросли в цене на 300 тыс. рублей. С июня 2018 года цены увеличились на 100 тыс. рублей.