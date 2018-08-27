Московский завод Renault возобновляет работу после летнего отпуска

Московский завод Renault с 27 августа возобновляет производство автомобилей после планового коллективного отпуска, который проходил с 30 июля. Во время коллективного отпуска на заводе были внедрены дополнительные улучшения в рамках подготовки к запуску новой глобальной модели – кроссовера С-сегмента Renault Arkana.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», мировая премьера новинки состоится в конце августа на Московском автосалоне-2018. Поставки Renault Arkana с завода в Москве на российский рынок начнутся в 2019 году. Новый кроссовер C-сегмента дополнит модельную линейку SUV Renault Россия: Duster, Kaptur, Koleos и Sandero Stepway. Московский завод Renault был выбран первой индустриальной площадкой для производства нового глобального кроссовера C-сегмента, благодаря высоким стандартам качества и достигнутому уровню роботизации.

Напомним, что в настоящее время на заводе Renault в Москве производятся три модели – Renault Kaptur, Duster и Nissan Terrano.