 АВТОСТАТ | Мировой авторынок в июле вырос на 2%

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Мировой авторынок в июле вырос на 2%

Мировой авторынок в июле вырос на 2%

Мировой авторынок в июле увеличился на 1,9% до 7 млн 500 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 96 млн 85 тыс. машин. По итогам семи месяцев 2018 года реализация автомобилей в мире увеличилась на 3,3% до 55 млн 803 тыс. единиц, гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в июле было реализовано 1 млн 886 тыс. машин (-3,1%). Вторым по величине мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 369 тыс. машин (-3%).

Автомобильные рынки стран Западной Европы увеличились на 8,8% до 1 млн 340 тыс. машин. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы составили 359,4 тыс. единиц, что на 5% больше по сравнению с прошлым годом. Стоит при этом отметить, что российский авторынок в июле пока еще сохраняет двузначный рост на уровне 10,6%, а вот в Турции из-за девальвации местной валюты спрос на автомобили упал на 11,8%.

В Южной Америке местные дилеры продали 272,8 тыс. автомобилей, что на 6,6% больше, чем в июле прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (437,1 тыс. шт.; +3,5%), Канаду (175,3 тыс. шт.; -3,4%) и Южную Корею (151,6 тыс. шт.; +4,2%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: мировой авторынок автомобильные рынки легковые автомобили легкие коммерческие автомобили продажи

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