 АВТОСТАТ | Jaguar Land Rover в июле сохранил продажи в России на уровне прошлого года

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Jaguar Land Rover в июле сохранил продажи в России на уровне прошлого года

Jaguar Land Rover dealer

Компания Jaguar Land Rover Россия по итогам июля 2018 года реализовала 875 автомобилей, что на 1% больше по сравнению с результатом годичной давности. Несмотря на то, что в отчетный период было продано 719 автомобилей Land Rover (-7%), это снижение было полностью компенсировано ростом продаж бренда Jaguar. В прошлом месяце российские потребители приобрели 204 автомобиля – на 38% больше, чем годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Jaguar Land Rover Россия придерживается позитивных прогнозов и рассчитывает усилить позиции брендов благодаря активному обновлению текущего модельного ряда и выходу на рынок новых продуктов в первом полугодии 2018 года: Range Rover и Range Rover Sport 2018 модельного года, а также нового компактного спортивного кроссовера Jaguar E-Pace. Кроме того, с июля российским клиентам стал доступен для заказа электрический кроссовер I-Pace.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки продажи авторынок россии легковые автомобили jaguar land rover jaguar land rover

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