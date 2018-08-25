Британский авторынок в июле стабилизировался

Британский авторынок в июле увеличился на 1,2% и составил 163898 машин. Таким образом, спрос на новые автомобили стабилизировался после турбулентности в первой половине текущего года, констатируют в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT). По итогам семи месяцев 2018 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 1 млн 477 тыс. 892 единицы (-5,5%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в июле стал Volkswagen, реализовавший 16761 автомобиль (+18,9%). На второе место вышел Ford, продажи которого составили 16028 машин (-5,4%). Третий результат на этот раз показала Audi – 13460 проданных автомобилей (+4,4%). Замыкают пятерку лидеров местный Vauxhall (11781 шт.; +2,2%) и Mercedes-Benz (11395 шт.; -1,9%).