В Татарстане открылось предприятие по выпуску спецверсий Ford Transit

В Особой экономической зоне «Алабуга» 22 августа состоялось официальное открытие предприятия сертифицированного партнера Ford Sollers – «СТ Алабуга», филиала компании «СТ Нижегородец». Новое предприятие будет производить специальные версии Ford Transit в непосредственной близости от завода Ford Sollers, где по технологии полного цикла производятся легкие коммерческие автомобили Ford.

Как сообщает пресс-служба Ford Sollers, проект «СТ Алабуга» инициирован компанией «СТ Нижегородец» – одним из крупнейших в России предприятий по производству автобусов, спецтранспорта и грузового транспорта на базе фургонов и шасси коммерческих автомобилей. Новая производственная площадка позволила создать около 50 новых рабочих мест, а инвестиции в проект на данном этапе превысили 45 млн рублей. Как отмечается, близкое расположение предприятий партнеров позволит не только улучшить логистику и сократить время на производство и доставку спецверсий, но и обеспечит дополнительный контроль качества на заводе Ford Sollers.

Проект «СТ Алабуга» предусматривает производство 1115 единиц транспорта в этом году, с планом расширения на территории индустриального парка «Синергия» до 4 тыс. единиц к 2022 году. Около 30% выпуска составят пассажирские автомобили (автобусы), еще 30-40% – транспорт для грузоперевозок, остальное –транспорт специального и социального назначения (автомобили скорой помощи, школьные автобусы и др.).

«СТ Нижегородец» входит в число сертифицированных Ford Sollers кузовостроителей и пользуется поддержкой R&D центра Ford Sollers, участвующего в разработке новых спецверсий. Компания «СТ Нижегородец» в лице филиала «Алабуга СТ» также прошла международный аудит по глобальной программе Ford Qualified Vehicle Modifier, получив высшее признание концерна Ford за качество выпускаемого спецтранспорта.

Спецверсии Ford Transit, выпускаемые сертифицированными кузовостроителями, имеют заводские одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Благодаря этому на них распространяется официальная гарантия Ford включая конверсионную часть, а покупатель вместе с автомобилем получает комплексную информацию о его особенностях и характеристиках, а также поддержку в специализированных Transit центрах со специально обученным персоналом.

Линейка Ford Transit в России уже насчитывает более 55 модификаций специального и социального назначения, оптимально приспособленных для решения специфических задач бизнеса и государственных служб, и регулярно пополняется новыми спецверсиями.