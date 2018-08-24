 АВТОСТАТ | В Казахстане стартовало производство автомобилей УАЗ

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В Казахстане стартовало производство автомобилей УАЗ

UAZ Patriot

Усть-каменогорский завод «Азия Авто» начал выпуск автомобилей бренда УАЗ. Российская марка стала пятой в портфеле предприятия, выпускающего автомобили LADA, Skoda, Chevrolet и KIA. «Азия Авто» будет осуществлять SKD-сборку внедорожников и коммерческой техники УАЗ в качестве эксклюзивного технологического партнера. Линейка российской марки в локальном исполнении поступит дилерам «Бипэк Авто» в 19 городах Казахстана уже в середине сентября, сообщает пресс-служба «Бипэк Авто-Азия Авто».

Выбору казахстанских клиентов будут представлены автомобили семейства «Патриот», «Хантер» и классические коммерческие автомобили. Как отмечается, освоение производства на усть-каменогорском конвейере обеспечит казахстанским покупателям автомобилей УАЗ более выгодные условия приобретения.

В настоящее время на дорогах Казахстана сегодня эксплуатируется более 100 тысяч автомобилей УАЗ. В докризисный период 2013-2014 гг. годовые продажи автомобилей УАЗ на территории республики приближались к 5-тысячной отметке. Несмотря на последующий рыночный спад, по итогам 2017 года казахстанцы приобрели 1900 автомобилей марки, обеспечив ей восьмую позицию в рейтинге лидеров отечественного рынка.

, источник: www.autostat.ru

Теги: казахстан производство внешняя сборка уаз уаз patriot

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