 АВТОСТАТ | В России введут водительские удостоверения с защитным микрочипом

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В России введут водительские удостоверения с защитным микрочипом

права

В нашей стране появятся водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств нового поколения. Об этом говорится в проекте приказа, который 22 августа Министерство внутренних дел РФ разместило на соответствующем интернет-ресурсе - «О водительском удостоверении и свидетельстве о регистрации транспортного средства с электронными носителями информации».

Документы будут изготавливать на пластиковой основе, верхний и нижний слои которой лазероактивны и содержать микросхему с бесконтактным интерфейсом. В них также будет применена дополнительная защита от подделки – с помощью цветовой гаммы, защитной фоновой сетки, лазерного нанесения надписей (метод лазерной гравировки), дополнительных рисунков. Так, например, в правом нижнем углу водительского удостоверения появится изображение руля, меняющее при изменении угла зрения цвет с розового на зеленый. В нижней части документа будет  изображение дороги с линиями горизонтальной разметки, выполненное защитной сеткой, имеющей плавный переход из светло-серой цветовой гаммы (левая часть) в серую (правая часть). В правом нижнем углу свидетельства о регистрации ТС появится изображение колеса, также меняющее при изменении угла зрения цвет с розового на зеленый.

Надпись «Водительское удостоверение» предполагают дублировать сиреневым цветом на английском и французском языках («Driving License» и «Permis de Conduire»), что может упростить пользование российскими правами за рубежом. Аналогично предлагается дублировать и надпись «Свидетельство о регистрации» - «Certificat d’immatriculation» и «Registration certificate».

О сроках введения новых удостоверений пока не сообщается. На данном этапе проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта нормативного правового акта и независимая антикоррупционная экспертиза.

, источник: www.autostat.ru

Теги: регистрация в гибдд

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