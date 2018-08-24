 АВТОСТАТ | Российский рынок новых грузовиков вырос на 15%

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Российский рынок новых грузовиков вырос на 15%

Российский рынок новых грузовиков вырос на 15%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых грузовых автомобилей в России по итогам 7 месяцев 2018 года составил более 44 тыс. единиц, что на 15% выше результат годичной давности.

Лидерство на рынке грузовиков продолжает удерживать отечественный производитель KAMAZ, на долю которого за отчетный период пришлась примерно третья часть от общего объема. В количественном выражении это соответствует 13,8 тыс. машин (+4%). На второй строчке рейтинга, с огромным отставанием от лидера, расположился другой российский бренд – GAZ (4,6 тыс. шт.; +9%). Далее следуют иностранные Volvo (3,8 тыс. шт.; +44%), Scania (3,1 тыс. шт.; +31%) и MAN (2,6 тыс. шт.; +35%).

В модельном рейтинге лидером рынка является KAMAZ 43118, с января по июль разошедшийся тиражом в 3,6 тыс. экземпляров (+23%). На второй позиции располагается модель GAZ «Газон» Next с показателем 3,2 тыс. единиц (+18%). Замыкает тройку лидеров рынка новых грузовых автомобилей Volvo FH (2,9 тыс. шт.; +46%). Также стоит отметить и две модели Камского автозавода – KAMAZ 5490 (2,7 тыс. шт.; +47%) и KAMAZ 65115 (2,6 тыс. шт.; +4%).

, источник: www.autostat.ru

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