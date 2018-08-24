 АВТОСТАТ | Mercedes-Benz А-Класса пополнит автопарк каршеринга YouDrive

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Mercedes-Benz А-Класса пополнит автопарк каршеринга YouDrive

Mercedes-Benz А-Класса пополнит автопарк каршеринга YouDrive

Каршеринг YouDrive в начале сентября запустит в прокат новый Mercedes-Benz А-Класса. YouDrive – сервис поминутной аренды автомобиля в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Официальным дилером и партнером проекта стала компания«Панавто».

Как сообщает пресс-служба «Мерседес-Бенц Рус», новый А-Класс предлагает целый ряд функций, доступных прежде исключительно для автомобилей представительского класса. Так, в определенных дорожных ситуациях он впервые способен двигаться в полуавтономном режиме. Кроме того, А-Класс оборудуется новыми экономичными двигателями.

Генеральный директор YouDrive Борис Голиков выразил уверенность, что новый Mercedes-Benz A-Класса полюбится пользователям сервиса и спрос на автомобиль будет крайне высок.

, источник: www.autostat.ru

Теги: каршеринг премиум-марки корпоративные продажи mercedes-benz mercedes-benz a-class

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