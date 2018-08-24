Mercedes-Benz А-Класса пополнит автопарк каршеринга YouDrive

Каршеринг YouDrive в начале сентября запустит в прокат новый Mercedes-Benz А-Класса. YouDrive – сервис поминутной аренды автомобиля в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Официальным дилером и партнером проекта стала компания«Панавто».

Как сообщает пресс-служба «Мерседес-Бенц Рус», новый А-Класс предлагает целый ряд функций, доступных прежде исключительно для автомобилей представительского класса. Так, в определенных дорожных ситуациях он впервые способен двигаться в полуавтономном режиме. Кроме того, А-Класс оборудуется новыми экономичными двигателями.

Генеральный директор YouDrive Борис Голиков выразил уверенность, что новый Mercedes-Benz A-Класса полюбится пользователям сервиса и спрос на автомобиль будет крайне высок.