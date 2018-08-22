 АВТОСТАТ | Hyundai поднял цены на седаны Solaris и Elantra

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Hyundai поднял цены на седаны Solaris и Elantra

Hyundai поднял цены на седаны Solaris и Elantra

В результате мониторинга цен* на новые автомобили в России специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» зафиксировали повышение цен двух моделей Hyundai – седанов Solaris и Elantra. Подорожание составило от 3 до 55 тысяч рублей и затронуло все комплектации Hyundai Elantra, а также все, кроме топовой, комплектации Hyundai Solaris.

Новая цена на Hyundai Elantra теперь установлена на уровне 984 000 рублей. За эти деньги покупатель может приобрести автомобиль с двигателем 1,6 л (128 л.с.), передним приводом и механической трансмиссией в самой доступной комплектации Start. Максимальная комплектация Family с 2-литровым двигателем мощностью 149,6 л.с. и АКП предлагается к продаже за 1 265 000 рублей.

Седан Hyundai Solaris в начальной комплектации Active с двигателем 1,4 л (100 л. с.) и МКП стоит теперь 679 900 рублей. Комплектация Comfort с двигателем 1,6 л (123 л.с.) и «автоматом» доступна за 847 900 рублей. Цена на максимальную комплектацию Elegance осталась без изменений. Так, автомобиль с «механикой» в этой версии по-прежнему можно приобрести за 899 900 рублей, а вариант с АКП обойдется в 939 900 рублей.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», с января по июль 2018 года российские дилеры Hyundai реализовали 101 399 легковых автомобилей, что на 23% выше результата годичной давности. При этом продажи седанов Solaris составили 39 208 единиц, а седанов Elantra – 3 201 экземпляр.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены hyundai hyundai elantra hyundai solaris

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