Infiniti открыл новый автосалон в Москве

Компания Infiniti открыла в Москве новый дилерский центр «Автоцентр в Люблино». Напомним, первый автомобильный салон Infiniti компании «Автоцентр» находится на Таганке, сообщает пресс-служба японской марки.

Новый автосалон площадью 1351 кв.м соответствует основным стандартам компании, включает в себя шоу-рум на 5 демо-автомобилей площадью в 216 кв.м, сервисную зону в 587 кв.м на 8 постов. Для удобства клиентов предусмотрена стоянка общей площадью в 200 кв.м и зона отдыха.

Каждому клиенту нового дилерского центра Infiniti будет предложен весь спектр услуг: установка дополнительного оборудования и охранных систем, гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей, услуга trade-in, заказ оригинальных запасных частей и аксессуаров к ним. Как и все дилерские центры, «Автоцентр Infiniti в Люблино» предоставит своим клиентам полный комплекс услуг по покупке автомобилей, выбору современных кредитных, лизинговых программ и страховых продуктов.

Напомним, в июне компания Infiniti открыла в Москве временный дилерский центр «Major Auto Infiniti». На данный момент дилерская сеть бренда Infiniti представлена 18 официальными центрами на территории России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2018 года продажи Infiniti на российском рынке составили 2496 автомобилей, что на 18% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.