Skoda выпустила 1-миллионный кроссовер

Компания Skoda Auto выпустила 1-миллионный автомобиль класса SUV. Юбилейным стал Skoda Karoq цвета Emerald Green в комплектации Ambition, оснащенный 150-сильным бензиновым двигателем 1.5 TSI ACT. Он сошел с конвейера завода в городе Квасины и был доставлен покупателям в Испанию, сообщает пресс-служба чешской марки.

Напомним, история моделей Skoda в классе SUV началась с запуска продаж Skoda Yeti в 2009 году. К концу производства в 2017 году этот автомобиль разошелся по миру тиражом в 680 тыс. экземпляров. В рамках кампании по расширению модельного ряда в сегменте SUV весной 2017 года был представлен Skoda Kodiaq, а в октябре – Skoda Karoq. Весной 2018 года в портфолио чешского бренда вошла модель Skoda Kamiq, созданная специально для рынка Китая.

Сегодня модели Skoda Kodiaq и Karoq являются главными драйверами продаж бренда. По результатам на середину июля марка произвела 215 тыс. 700 автомобилей Skoda Kodiaq и 87 тыс. 800 единиц Skoda Karoq. Помимо Чехии, Skoda также выпускает SUV в России, Индии, Китае и Германии.

Как отмечается, кампания по расширению модельного ряда в сегменте SUV является важнейшей частью стратегии развития Skoda до 2025 года.