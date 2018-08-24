Suzuki обновила индийский седан Ciaz

Индийская компания Maruti Suzuki представила рестайлинговый седан Ciaz. До сих пор он оснащался атмосферником 1.4 (92 л.с.) или фиатовским турбодизелем 1.3 (90 л.с.) – оба с пятиступенчатой «механикой», но для бензиновых версий можно заказать 4-ступенчатый «автомат». Главный плод обновления – новый бензиновый мотор К15В объемом 1,5 л (105 л.с., 138 Нм) в паре со стартер-генератором, запасающим энергию при торможениях. Коробки передач остались прежними, пишет издание «Авторевю».

Одновременно машина в богатых комплектациях получила комплекс «премиальных» добавок. Фронтальная часть отделана хромом, оптика стала светодиодной, поменялись бамперы и дизайн легкосплавных 16-дюймовых колес. В базовом оснащении сохранились АБС и две подушки безопасности, однако машины подороже отличают вставки под дерево на передней панели, индикаторы превышения скорости и незастегнутых ремней безопасности, а также задний парктроник.

Как отмечается, «мягкие гибриды» стали дороже машин со старым бензиновым двигателем: цены начинаются со 819 тысяч рупий (примерно 790 тысяч рублей). В то же время седаны с дизелем стали немного дешевле. Впрочем, такой эффект можно объяснить нежеланием терять клиентуру на время разработки компанией собственного дизельного мотора 1.5 с заводским кодом Е15А: довести его до серии пока не успели.

Интересно, что с подорожанием Maruti Suzuki Ciaz утратил ценовой паритет с главным конкурентом, моделью Hyundai Verna (так в Индии зовется аналог российского седана Hyundai Solaris). Хотя такие соперники, как Honda City и Toyota Yaris, заметно дороже: от 877 и 875 тысяч рупий соответственно.

Напомним, модель Maruti Suzuki Ciaz в свое время предназначалась и для российского рынка: в нашей стране седан на растянутой платформе кроссовера SX4 второго поколения планировалось продавать под глобальным именем Suzuki Alivio. Однако до России машина так и не добралась, а основными рынками для нее стали Китай, Индия и другие страны Юго-Восточной Азии. В Поднебесной Suzuki Alivio обновили год назад, однако от индийской версии та машина отличается заметно – в первую очередь огромной радиаторной решеткой а-ля Audi. И, конечно же, техникой: седан продается в Китае лишь с бензиновым атмосферником 1.6 (122 л.с.), который сочетается с пятиступенчатой «механикой» или с 6-ступенчатым «автоматом».