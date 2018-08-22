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«Автотор» начал производство нового KIA Cerato

KIA Cerato Assembly

Калининградский завод «Автотор» начал производство KIA Cerato третьего поколения, созданного на новой платформе KIA К2. Модель выпускается с двумя атмосферными бензиновыми двигателями: 1.6 семейства Gamma (128 л. с.) и 2.0 семейства Nu (150 л. с.). Версия с младшим мотором может быть оснащена как 6-ступенчатой механической, так и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. 2,0-литровая машина комплектуется только 6-ступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Kia Cerato третьего поколения появится в российских дилерских центрах KIA в третьем квартале 2018 года. Более подробная информация о российских спецификациях, комплектациях и ценах новой модели будет представлена ближе к дате начала продаж.

По итогам семи месяцев 2018 года продажи Cerato второго поколения выросли на 40% и составили 5079 автомобилей. С 2012 года, когда началось производство KIA Cerato на предприятии «Автотор», в общей сложности было выпущено более 44 тысяч автомобилей этой модели.

В настоящее время на «Автоторе» выпускается 11 моделей легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников KIA для российского рынка: Ceed, Cerato, Mohave, Optima, Picanto, Quoris, Sorento, Sorento Prime, Soul, Sportage, Stinger.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство новинки автотор kia kia cerato

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