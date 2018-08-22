Новый кроссовер Audi Q8 появится в России в конце года

Новый кроссовер Audi Q8 выйдет на российский рынок в четвертом квартале этого года. Об этом сайту Wroom.ru сообщили в российском представительстве марки.

Продажи новинки в странах Европы начались в августе. Пока автомобиль предлагается только с 3,0-литровым турбодизелем мощностью 286 л.с., бензиновые версии появятся у дилеров в 2019 году.

В Германии кроссовер стоит как минимум 76300 евро – на 9 тысяч дороже модели Audi Q7 с аналогичным мотором. Вероятно, и на российском рынке Audi Q8 будет стоить заметно дороже, чем дизельный «ку-седьмой», цены на который начинаются с 4,4 млн рублей. Точные рублевые цены новинки будут объявлены позднее.

Audi Q8 создан на модульной платформе MLB Evo. Автомобиль чуть короче (длина машины 4,99 метра) и ниже соплатформенной модели Q7, имеет пятиместный салон и отличается выразительным и агрессивным дизайном. У всех версий кроссовера – полный привод и 8-ступенчатый «автомат», а за доплату покупателям предлагаются полноуправляемое шасси и пневмоподвеска. Еще одна особенность модели – устанавливаемый на все машины гибридный модуль, состоящий из вспомогательного стартер-генератора и литиево-ионной батареи.

Ближайшими конкурентами нового Audi Q8 станут кроссоверы BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe.