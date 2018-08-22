 АВТОСТАТ | Mercedes-Benz привезет в Россию флагманскую версию пикапа X-Класс

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Mercedes-Benz привезет в Россию флагманскую версию пикапа X-Класс

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Российские дилеры Mercedes-Benz в сентябре начнут прием заказов на флагманскую модификацию пикапа X-Класс с мощным 3-литровым шестицилиндровым двигателем, автоматической коробкой передач 7G-Tronic Plus и постоянным полным приводом 4MATIC. В России X 350 d 4MATIC будет доступен в исполнении Progressive и Power по цене от 3 млн 875 тыс. рублей. В шоу-румах автомобиль ожидается к концу осени, сообщает пресс-служба «Мерседес-Бенц Рус».

По предварительным данным, расход топлива X 350 d 4MATIC в смешанном цикле: составляет 9,0 л/100 км. Флагманская модель пикапа X-Класс развивает мощность 258 л. с. и крутящий момент в 550 Нм, с нуля до 100 км/ч разгоняется за 7,5 сек.

Вместе с системой Dynamic Select автомобиль X 350 d 4MATIC получает серийно устанавливаемый переключатель режимов движения. Кроме того, в базовую комплектацию автомобиля входят семь надувных подушек безопасности и система крепления i-Size для двух детских сидений, система стабилизации при движении с прицепом, система контроля давления в шинах, система экстренного вызова, темпомат и светодиодные фары головного освещения. Активная безопасность также реализуется с помощью активной системы экстренного торможения, системы удержания полосы движения и системы распознавания дорожных знаков. В качестве дополнительного оборудования предлагается камера заднего вида либо камера с углом обзора 360 градусов.

Автомобиль X 350 d 4MATIC доступен в линиях исполнения Progressive и Power, в случае обеих линий исполнения флагманская модель Х-Класса на серийной основе оборудуется системой удаленного доступа Keyless-Go и системой 2-зонного автоматического климат-контроля Thermotronic.

Линия исполнения Progressive включает в себя на серийной основе, в частности, 17-дюймовые легкосплавные диски с дизайном "6 спиц", дефлекторы обдува в цвете "серебристый хром" с гальванизированным покрытием, отделку кожей рулевого колеса и рычага ручного тормоза, сиденья с обивкой чёрной тканью "Posadas" (в качестве опции предлагается комбинация "искусственная кожа ARTICO/микрофибра Dinamica"), информационно-развлекательную систему Audio 20 USB и акустическую систему из восьми динамиков.

Линия исполнения Power в рамках базовой комплектации предусматривает, в частности, хромированную декоративную защиту кузова снизу на переднем бампере, хромированный задний бампер, 18-дюймовые легкосплавные диски с дизайном "6 двойных спиц", светодиодные фары головного освещения повышенной мощности, приборную панель с крупным декоративным элементом с пиксельным узором матового черного цвета и с верхней частью, обтянутой искусственной кожей Artico, черную обивку сидений искусственной кожей Artico/микрофиброй Dinamica (в качестве опции предлагается кожа чёрного цвета либо цвета "коричневый орех"), электрорегулировку сидений, а также информационно-развлекательную систему Audio 20 CD с многофункциональной сенсорной панелью.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новые версии премиум-марки легкие коммерческие автомобили mercedes-benz mercedes-benz x-class

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