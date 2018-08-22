 АВТОСТАТ | АВТОВАЗ раскрыл интерьер LADA Vesta Sport

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АВТОВАЗ раскрыл интерьер LADA Vesta Sport

LADA Vesta Sport

АВТОВАЗ раскрыл интерьер автомобиля LADA Vesta Sport, который будет представлен на Московском автосалоне 2018.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, одним из ключевых элементов в дизайне LADA Vesta Sport является «красная лента», опоясывающая автомобиль. Она нашла свое отражение не только во внешнем дизайне, но и в стилистике внутрисалонного пространства. Так, передние кресла с ярко выраженной боковой поддержкой получили специальную отделку: красные вставки на сиденьях из материала типа алькантара с нанесенной на них «ИКС-графикой» соседствуют с орнаментом «под карбон» на экокоже с красной контрастной отстрочкой. На спинках сидений под подголовниками вышит логотип Vesta Sport. Рулевое колесо обтянуто мягкой перфорированной черной экокожей. Этот же материал использован в оформлении рукоятки МКП и рычага стояночного тормоза.

Черная глянцевая отделка воздуховодов гармонично сочетается с красной подсветкой панели приборов, являющейся элементом новой графики, разработанной специально для  LADA Vesta Sport. Тема черного глянца продолжена в материалах дверных ручек, а на приборной панели и дверях использованы декоративные вставки под «карбон». Спортивный характер автомобиля усиливается за счет применения черного цвета в отделке потолка и стоек внутри автомобиля.

Напомним, LADA Vesta Sport является пятой по счету моделью в семействе Vesta. Так, в сентябре 2015 года АВТОВАЗ начал в Ижевске производство седана. Спустя два года к нему добавились два универсала (один из них – в кросс-версии). В этом году началось производство седана Vesta Cross. И вот теперь ожидается дебют спортивного седана LADA Vesta Sport.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2018 года LADA Vesta стала самой популярной моделью АВТОВАЗа – всего было продано 58626 автомобилей этого семейства. Это абсолютный рекорд для модели и на 43% превышает показатели прошлого года. Более того, в июне и июле LADA Vesta становилась бестселлером среди всех моделей на российском авторынке. При этом июнь 2018 года оказался самым удачным месяцем для LADA Vesta за всю ее историю.

, источник: www.autostat.ru

Теги: ммас-2018 автоваз премьеры lada vesta sport lada vesta

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