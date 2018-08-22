Рынок новых LCV в России вырос на 5%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) за 7 месяцев 2018 года составил 61,4 тыс. автомобилей, что на 5% больше, чем в январе – июле прошлого года.

Лидером рынка LCV является отечественная марка GAZ, на долю которой за отчетный период пришлось более 45% от общего объема. В количественном выражении это составляет 27,9 тыс. реализованных экземпляров, что на 9% больше, чем годом ранее. На второй строчке располагается отечественный УАЗ, продажи которого упали на 29% и составили 8,9 тыс. единиц. Замыкает тройку лидеров еще один российский бренд – LADA, показатели которого за отчетный период достигли 5,9 тыс. автомобилей (+7%). В пятерку марок-лидеров рынка LCV за 7 месяцев 2018 года также попали Ford (5,6 тыс. шт.; +51%) и Mercedes (4,9 тыс. шт.; +14%).

В модельном рейтинге лидерство на рынке новых легких коммерческих автомобилей сохраняет GAZ «Газель» Next, продажи которой с января по июль нынешнего года составили 16,3 тыс. единиц, показав рост на 20%. Второе место занимает другая модель Горьковского автозавода – GAZ 3302, обладателем которой стали 6,1 тыс. россиян (+1%). Далее в рейтинге следуют Ford Transit (5,3 тыс. шт.; +47%), LADA Largus VU (4,9 тыс. шт.; +5%) и УАЗ 3909 (4,5 тыс. шт.; -37%).