 АВТОСТАТ | АВТОВАЗ за 1 полугодие нанял около 2 тысяч сотрудников

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АВТОВАЗ за 1 полугодие нанял около 2 тысяч сотрудников

AVTOVAZ conveyor 2

АВТОВАЗ за первую половину 2018 года нанял около 2 тысяч сотрудников инженерных и рабочих специальностей, сообщил агентству "РИА Новости" представитель компании.

"Да, инженеры, плюс другие службы, подразделения, сборочные линии. Растет рынок, растет производственная программа – работа есть для всех", – отметил представитель АВТОВАЗа.

При этом, согласно ежеквартальному отчету компании, за первую половину года численность персонала АВТОВАЗа снизилась на 1232 человека – до 36,4 тыс. сотрудников, пишет агентство "Прайм". Представитель компании объяснил это естественным выбытием персонала.

Ранее АВТОВАЗ сообщал, что до 2022 года планирует привлечь в службу инжиниринга около 1 тысячи новых сотрудников, преимущественно инженеров-конструкторов и инженеров-технологов, необходимых для реализации перспективных проектов. Сообщалось, что в 2018 году АВТОВАЗ уже принял в службу инжиниринга более 250 новых сотрудников.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз персонал

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